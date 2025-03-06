Adana'da Minibüste 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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ADANA'da narkotik polisinin otoyolda takip edip, durdurduğu minibüsteki lastiklerin arasına gizlenmiş poşette 10 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınıp, ifadesinde, "Poşetlerdeki maddenin uyuşturucu olduğundan haberim yoktu. Ben onları şeker zannediyordum" diyen sürücü İhsan E. (39), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldıkları şüpheli bir minibüsü, uygulama noktasında durdurdu. Sürücü İhsan E.'nin indirildiği araçta narkotik dedektör köpek 'Barbara' ile arama yapıldı. Barbara'nın, minibüsün arkasındaki lastiklere tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 10 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan İhsan E., emniyetteki ifadesinde, "Ben uyuşturucu madde kullanmam ya da satış yapmam. Poşetlerdeki maddenin uyuşturucu olduğundan haberim yoktu. Ben onları şeker zannediyordum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İhsan E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.