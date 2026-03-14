Adana'da Mobilya Atölyesinde Yangın

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki mobilya atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.
Akkapı Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana geldi.
