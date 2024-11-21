Adana\'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

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ADANA'da motosiklete çarpıp, yola savrulan motosikletin sürücü Halil S. (23) ile arkadaşı Fırat T. (20), karşı yönden gelen otomobilin altında kalıp, yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 18 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Halil S. yönetimindeki motosiklet, aniden şerit değiştiren Murat Y.'nin (48) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Halil S. ile arkasında yolculuk yapan arkadaşı Fırat T., yolda sürüklendi. Bu sırada Talip G.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün fren yapmasına rağmen sürüklenen 2 kişiye çarptı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Halil S., Fırat T. ve Murat Y., hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yaralılar, 19 Kasım'da taburcu edildi. Polis merkezine götürülen otomobil sürücüsü Talip G. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Anıl ATAR - Kamera ADANA,