Adana'da Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
E.A. (18) yönetimindeki 01 BCU 215 plakalı motosiklet, Girne Bulvarı'nda devrildi.
Kazada sürücü ve motosikletteki Z.S.A. (16) yaralandı.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Z.S.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralı E.A'nın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.
