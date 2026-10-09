Adana\'da öğrencilerin "yaşam ve sanat" temalı tasarımları sergilendi

Adana'da ortaokul öğrencilerinin "yaşam ve sanat" temalı tasarımları sergide bir araya getirildi.

Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokulu'nda 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin "biyomimetik" ve "biyofilik" teknikleriyle hazırladığı tasarım sergisi açıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temalarını içeren tasarımların bulunduğu sergiye, okul müdürü Mustafa Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul yönetimi, serginin hazırlanmasında emeği geçen görsel sanatlar öğretmeni Arif Naci Köneç ve öğrencilere teşekkür etti.