Adana'da Ömür Süresi Kısalıyor - Son Dakika
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Adana'da Ömür Süresi Kısalıyor

TÜİK'e göre Adana, Türkiye'de en kısa ömre sahip 3. il oldu; vatandaşlar sıcak hava ve hızlı yaşamı etkiliyor.

20.09.2024 03:55
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Adanalıların ömrü kısaldı

TÜİK'in açıkladığı 'Hayat Tabloları, 2021-2023' istatistiğinde Adana ömrü en kısa olan 3. il oldu

25 yaşındaki Cemal Savan:

"Adanalılar hızlı yaşıyor, o nedenle ömürleri kısa"

ADANA - Adana, TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşam süresi en kısa iller arasında 3. olurken, Adanalı vatandaşlar hızlı yaşadıklarını ve sıcak hava nedeniyle yaşam süresinin kısa olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2021-2023" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 77,3 yıl olarak belirlendi. Söz konusu rakam 2020-2022 dönemi için 77,5 yıl olarak hesaplanmıştı. Doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 74,7, kadınlarda 80 yıl olarak tespit edildi.

Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis olarak belirlendi. Bunu, 76,2 yıl ile Antep ve 76,8 yıl ile Adana izledi. Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il 73,2 yıl ile Kilis, 73,6 yıl ile Antep ve 74 yıl ile Kırklareli, Edirne ve Adana olarak kayıtlara geçti.

Adanalılar hızlı yaşıyor

Adanalı vatandaşlar ise hızlı yaşadıklarını ve sıcak hava nedeniyle yaşam süresinin kısa olduğunu söyledi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan çarşı esnafından Mahmut Aydemir (57), "Adana çok sıcak. 74 yıl bence çok iyi. Yaşamak için yeterli bir yıl. Diğer illerde 100 yıl yaşamıyor zaten en fazla 77 yıl yaşıyor. Adana 74 ama kadınların çok konuşmasından dolayı 60'a düşer" dedi.

Cemal Savan (25), isimli vatandaş ise Adanalıların hızlı yaşadığını anlatarak, "Adanalılar hızlı yaşıyor hayatı. Sıcağında etkisi var. 74 yıl yeterli" ifadelerini kullandı.

"Sıcaklar ömrü etkiliyor"

Salih Yavuz (33), isimli vatandaş ise sıcakların yaşam süresini doğrudan etkilediğini, 74 yılın yeterli olduğunu söyledi.

64 yaşındaki Ayşe Türkmen, "74 yaş az bence. Adanalılar sıcaktan az yaşıyor. Hemşerilerime uzun ömürler dileyeyim" dedi.

Kaynak: İHA

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