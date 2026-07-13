Adana'da Orman Yangını Kontrol Altında

YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana'nın Feke ilçesinde saat 14.00'te çıkan orman yangını, 2 uçak, 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve 50 personelin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında 8 dönüm orman zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.