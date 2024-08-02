Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter kaza kırıma uğradı - Son Dakika
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Adana'da orman yangınına müdahale eden helikopter kaza kırıma uğradı

Adana\'da orman yangınına müdahale eden helikopter kaza kırıma uğradı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için su almaya çalışan helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 5 personel kurtuldu. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

02.08.2024 18:35
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin kurtulduğunu bildirdi.

Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.45'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Alevlere müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan "Mi-8" tipi bir helikopter, saat 16.20 sularında kaza kırıma uğradı.

Suya düşen helikopterdeki 3'ü Rus uyruklu 5 mürettebat için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kurtarılan 5 personel, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Helikopterin sudan çıkarılması ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Vali Köşger, AA muhabirine, Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale için 2 helikopterin havalandığını söyledi.

Helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette, sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok." dedi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür 5 kişilik mürettebat sağlıklı şekilde kurtarıldı. Hemen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin helikopteriyle hastaneye nakilleri yapıldı. Yangına arkadaşlarımız müdahale ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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