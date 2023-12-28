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Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana\'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
28.12.2023 - 00:09,  Güncelleme: 00:17
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ADANA'da, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle, D-400 karayolunda meydana geldi. Yusuf K. yönetimindeki 01 ARB 343 plakalı otomobil, kavşakta Barış D.'nin kullandığı 01 PY 797 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken, otomobil de hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, araçlarda sıkışan Eyüp Sabri Kurt, Yusuf K., Melike K. ile kamyonet sürücüsü Barış D., itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Eyüp Sabri Kurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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