Adana\'da Oyun Parkında Altın Çantası Çalındı, Zanlı Tutuklandı

Beşiktaş'ta Yangında Ölenlerin Yöneticisi: Bu Mekanı İstemiyorduk

Beşiktaş'ta, tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin öldüğü eğlence merkezinin bulunduğu apartmanın yöneticisi Şule Şeker, yapıldığı günden beri bu mekanı istemediklerini söyledi. Şeker, yangın çıkan mekanın ses nedeniyle izole edilen bir yer olduğunu ve çok defa şikayette bulunduklarını belirtti. Ayrıca, binanın yapılışında eğlence merkezinin sinema salonu olarak gözüktüğünü ve ruhsatının öyle alındığını ifade etti. Şeker, aynı yerden giriş çıkış yapıldığı için bu iş yerinin binada bulunmasını istemediklerini dile getirdi.