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Adana'da Oyun Parkında Altın Çantası Çalındı, Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Oyun Parkında Altın Çantası Çalındı, Zanlı Tutuklandı

Adana\'da Oyun Parkında Altın Çantası Çalındı, Zanlı Tutuklandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir oyun parkında yeğenine içinde altın bulunan çanta çalındı. İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı ve zanlıyı yakaladı. Çalınan altına ise henüz ulaşılamadı. Zanlı adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

03.04.2024 11:25
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, oyun parkında yeğenine içinde altın bulunan çantayı çaldırdığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Osmangazi Mahallesi'ndeki oyun parkında 25 Mart'ta Nur Sima K'nin (28), çocuğuyla ilgilendiği sırada bankta bıraktığı içinde 350 gram altın bulunan çantası çalındı.

Nur Sima K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, olay günü parkta bulunan ve yeğeni A.D'yi (9) yönlendirerek çantayı çalmasını sağladığı öne sürülen Çiğdem D'yi (42) merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

İkamette yapılan aramalarda çalınan altına ulaşılamadı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çiğdem D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Sarıçam, Adana, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Oyun Parkında Altın Çantası Çalındı, Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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