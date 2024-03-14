Adana\'da park halindeki midibüs kundaklandı

Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni başantrenörü Daniel Gordo, gençlik ile tecrübeyi harmanlayarak dengeli bir takım oluşturmak istiyor

Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni başantrenörü Daniel Gordo, genç oyuncuların enerjisi ile tecrübeyi harmanlayarak güçlü ve dengeli bir takım oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Gordo, takımın ilerleyişi açısından olumlu adımlar attıklarını ve oyuncularla daha iyi iletişim kurduklarını belirtti. Ayrıca, milli takımın hedeflerinin yeni fikirler benimsetmek, yeni organizasyonlara katılmak ve bu hedefler doğrultusunda çalışmak olduğunu ifade etti. Gordo, ayrıca Türkiye Hentbol Federasyonu'nun altyapıdan A takıma kadar bir sistem oluşturma çalışmalarının önemine değindi ve yurt dışında oynayan oyuncu sayısının artmasının milli takımın gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.