Adana'da Patlama: 1 Ölü, 1 Yaralı

30.03.2026 01:10
Seyhan'da bir binanın damında patlayan torpil maddeleri sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana'nın Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde üç katlı bir binanın damında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili Adana Valiliğinden açıklama yapıldı. Binanın damında çok sayıda torpil maddesi bulunduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 21.00 sıralarında ilimiz Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir binanın damında, çok sayıda torpil maddesinin henüz belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucunda bir patlama meydana gelmiştir. Olayın ardından, bölgeye derhal 112 acil sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen patlamada yaralanan (2) vatandaşımız, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış olup, olayda yaralanan (1) kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olay yerinde ilgili birimler tarafından başlatılan inceleme ve araştırma titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: DHA

