Adana\'da Rüşvet Davası Devam Ediyor

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Adana Büyükşehir Belediyesinin 60 milyon liranın üzerindeki reklam ihalelerine fesat karıştırdıkları ve rüşvet alıp verdikleri iddiasıyla 2'si tutuklu 11 sanığın 7'şer yıldan 19'ar yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından M.S. ve reklam ajansı sahibi S.A. ile tutuksuz belediye çalışanı M.İ.T, reklam ajansı sahipleri ve temsilcileri S.D, T.C.O, M.D, U.Ş, Y.Y, M.İ, C.K. ve M.F.G. ile avukatları katıldı. Mahkemede tanıklar da hazır bulundu.

Tanık olarak beyanı alınan Büyükşehir Belediyesinde görevli H.A. sanıklardan M.S'nin başkan danışmanı sıfatıyla ihale konusunda bir görevinin olmadığını belirtti.

Sanık M.S'nin ihale süreçlerine karışmadığını öne süren H.A. şöyle devam etti:

"Basın yayın biriminin duyuru ve tanıtım hizmet alımı ile kent konseyi hizmet alımı gibi açık ihale usulüyle yapılan periyodik ihaleleri vardır. Bunların bütçesi ve şartnamesi zaten bellidir. Şartnamemizde bir değişiklik olmaz. Bu ihalede herhangi bir firmayı ön plana çıkarıcı bir olay olmamıştır. Bizim birimimizde 5 görevli arkadaşlarımız vardır. Onlar da internet ortamından araştırma yapar ya da firma sahiplerinden fiyat alırlar. İhale şartnamesiyle ilgili M.S'den onay alınmadı. M.S'nin ihaleye giren firmalarla ilgili 'şu firmaya sorun' gibi bir yönlendirmesi olmadı. M.S'nin bizim personelimize bu yönde bir telkini de olmadı. Lezzet Festivali gibi konular kültür daire başkanlığının görev alanındadır. İhalenin alınması sonrası işin yapılıp yapılmadığını iç yapımızdan arkadaşlar kontrol ederdi. M.S. bu konuda da kontrol ekibi içinde yer almadı."

M.S. savunmasında, görevini kötüye kullanmadığını öne sürerek, "Kamu zararına sebebiyet vermedim. Kesinlikle yolsuzluk yapmadım. Hakkımdaki iddialar asılsızdır. " ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı sanık M.S'ye "Bilirkişi raporunun 27. sayfasındaki bilgiye göre diğer sanık S.A'ya telefon resmi atıyorsun ve devamında 7 tane lazım" diye yazmışsın, "Bu konudaki savunman nedir?" sorusunu yöneltti.

Sanık M.S. ise, "Bu malzemelerin hiçbirisi alınmadı. Tablet alımı ise belediyeye başvuru yapan ihtiyaç sahipleri için alınacaktı. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Diğer tutuklu sanık S.A. da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Bilirkişi raporunda geçen telefon görüşmeleri piyasa fiyat araştırması için yapılmıştır. Ben M.S'ye telefon ya da tablet almadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben yaklaşık 10 yıldır M.S'yi tanıyorum." şeklinde savunma yaptı.

Savunmaları alınan tutuksuz sanıklar da reklam ihalelerine fesat karıştırmadıklarını ve rüşvet almadıklarını öne sürdü.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali nedeniyle adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de M.S. ve S.A'nın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" yönünde Nisan 2022'de yapılan ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatmıştı.

Bu kapsamda 18 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanlarından M.S'nin de aralarında olduğu 11 zanlıyı gözaltına almıştı. Şüphelilerden bazıları tutuklanmıştı.

Savcılıkça sanıklar hakkında hazırlanan iddianame de Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.