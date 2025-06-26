Adana\'da Sabah Sisi

ADANA'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Yaz ayına girilmesiyle sıcakların etkili olduğu Adana'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sabah erken saatlerde araçlarıyla trafiğe çıkanlar, görüş mesafesinin düşmesiyle zor anlar yaşadı.

Çukurova ilçesinde görüş mesafesi, yer yer yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Sis, ilerleyen saatlerde ise etkisini azaltmaya başladı.