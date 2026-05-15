Adana\'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

ADANA'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar su ile doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısının ardından kent merkezinde, saat 15.00'te sağanak ve dolu etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Seyhan ve Çukurova ilçelerinde çok sayıda cadde ve sokakları su basarken; rüzgar nedeniyle devrilen bazı ağaçlar araçlara zarar verdi. Araç sürücüleri, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, su tahliye çalışması başlattı.