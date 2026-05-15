Adana'da Sanayi Sitesi Suya Gömüldü - Son Dakika
15.05.2026 22:09
Ceyhan'da sağanak sonrası sanayi sitesinde su baskını; usta SUP board ile protesto etti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan sağanak sonrası sanayi sitesinde cadde ve sokakları su bastı. Kısa sürede göle dönen sanayi sitesinin sokaklarında araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, iş yerlerinin önü suyla kaplandı. Her yağmurda aynı manzarayla karşı karşıya kaldıklarını belirten sanayi esnafı, yaşanan duruma bu kez ilginç ve ironik bir yöntemle tepki gösterdi. Sanayi esnafından araç tamir ustası Kadir Usta, yıllardır yaşanan altyapı sorununa dikkat çekmek için suyla dolan sokakta SUP board (ayakta kürek sörfü) yaptı. Göle dönen yolda Sup Board ile ilerleyen ustayı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, ortaya hem güldüren hem de düşündüren görüntüler çıktı.

Esnaf, yağmur sonrası iş yerlerinin önünün suyla kaplandığını, müşterilerin sanayiye girmekte zorlandığını ve işlerin aksadığını ifade ederek yetkililerden kalıcı çözüm istedi.

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),

Kaynak: DHA

