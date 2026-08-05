Adana'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Adana\'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. 6 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Temmuz'da Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir restorana motosikletli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltındaki şüpheliler Muhammet Ç. (23) ve Suriye uyruklu M.R'nin (17) ifadeleri doğrultusunda, saldırıda yaralanan emlakçı Baran Y'nin, arsa satışı hakkında görüşmek için restorana çağırdığı Halil S'nin husumetli olduğu kişilere buluşma yerini ilettiği, bu kişilerin de tetikçileri adrese gönderdiğini tespit etti.

Polis, tedavisinin ardından taburcu edilen Baran Y. ile onun saklanmasına yardım eden eşi Sezin Y. (44), annesi Songül Y. (50) ve Ali A'yı (36) da gözaltına aldı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki restoranın bulunduğu bölgeye 30 Temmuz'da motosikletle gelen 2 şüpheli, iş yerindeki müşteriler Baran Y. (29), Şeyhmus Emre Ç. (23), Halil S. (30), Kerim E. (30) ile kendilerine engel olmak isteyen bir otelin güvenlik görevlisi Samet Aksoy'u kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancayla yaralayıp kaçmıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Samet Aksoy, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Polis olayın ardından kaçan motosikletli şüpheliler Muhammet Ç. (23) ve Suriye uyruklu M.R'yi (17) yakalamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı Batman'da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı
Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor O detayı fark etti, 10 bin TL’lik cezadan kurtuldu Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu
Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti Kazancı ortaya çıktı Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı
Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar
Süper Lig’de tarihi değişim Çipli top dönemi başlıyor Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor

11:10
Salah Trabzonspor formasını giydi İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah Trabzonspor formasını giydi! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
10:54
Bahçeli’den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş’la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
10:46
Messi çok fena yakalandı
Messi çok fena yakalandı
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
10:31
Avcılar Belediyesi’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
10:02
LGS tercih sonuçları açıklandı
LGS tercih sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 11:25:53. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.