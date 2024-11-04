Adana'da Silahlı Yağma Cezası

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, bir kişiyi darbedip parasını ve cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen tutuklu 2 sanığa "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar T.A. ve H.B. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanıkların sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları İ.K. ile tanışıp arkadaş olduğunu belirtti.

Sanıkların, 21 Ekim 2023'te yemeğe gitme bahanesiyle buluştukları İ.K'yi götürdükleri ormanlık alanda darbedip, silah tehdidiyle 1200 lirasını ve cep telefonunu gasbettiklerini ifade eden savcı, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden T.A. ve H.B'nin "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar T.A. ve H.B. suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.