Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tavuk çiftliği deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Yenidam Mahallesi'ndeki tavuk çiftliği deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın depoda hasara neden oldu.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Tavuk Çiftliği Deposunda Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?