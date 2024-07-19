Adana'da Tutar Apartmanı davası: Tadilat yapan 2 kişi yeniden tutuklandı

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Adana'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılması sonucu 63 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'un zemin katındaki dairede yaptırdıkları tadilatın binaya zarar verdiği iddiasıyla konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen 2 kişi yeniden tutuklandı.

Tutar Apartmanı C Blok'un yıkılmasına ilişkin firari sanık Cüneyt Akkaya'nın yargılandığı ana davaya bakan Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi, ana dava ile binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları iddiasıyla haklarında iddianame hazırlanan B.B. ile oğlu O.B. hakkındaki davayı birleştirdi.

Söz konusu mahkeme haklarında yürütülen soruşturma sürecinde Adana 4. Sulh Ceza Hakimliğince 10 Temmuz'da tahliyelerine karar verilen B.B. ve O.B'nin yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Mahkememizde görülen mevcut dava dosyası ile sanıklar hakkında hazırlanan dosyanın birleştirilmesine ve sanıklar B.B. ve O.B'nin üzerine atılı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunun mahiyeti, suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması ve sanıkların kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle tutuklanmalarına karar verilmiştir."

Olayın geçmişi

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 16 Şubat 2023'te tutuklamaya yönelik "yakalama kararı" çıkarılmıştı.

Firari sanık Akkaya hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Bu mahkemedeki yargılama sırasında, binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti. Bunun üzerine B.B. ile O.B, haklarında açılan soruşturma kapsamında 13 Haziran'da tutuklanmıştı.

Sanıkların tutukluluk durumunu inceleyen Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği, B.B. ile O.B'nin 10 Temmuz'da ev hapsi tedbiriyle tahliyesine karar vermişti.

Bu sanıklar hakkında binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları iddiasıyla hazırlanan iddianame ise Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesine sunulmuştu.