Adana'da Uçak Enkazı 8 Gün Sonra Bulundu

ADANA'da, yangın söndürme çalışmaları sırasında su aldıktan sonra kırıma uğrayarak Seyhan Baraj Gölü'ne düşen uçağın enkazı 8 gün sonra bulunduğu yerden çıkarıldı.19 Haziran'da merkez Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için su aldığı sırada kırıma uğrayarak Seyhan Baraj Gölü'ne düşen ve 2 pilotun sağ olarak kurtarıldığı uçağın enkazına ulaşıldı. Adana İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, uçağın gölde battığı noktayı tespit etti. Ekipler sabah saatlerinde uçağın çıkarılması için Seyhan Baraj Gölü'nde çalışma başlattı. 27 metre derinlikteki uçağın enkazı, kaldırma balonlarıyla su yüzeyine çıkarılmasının ardından, göl kıyısındaki İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine çekildi.

Haber - Kamera: ADANA,