Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı
Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

11.03.2026 10:35
Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı, 335 bin hap ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

