Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 335 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
