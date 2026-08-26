Adana'da Uyuşturucu Taşıyan Kadınlar Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Taşıyan Kadınlar Tutuklandı

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1,5 kg sentetik uyuşturucu taşıyan iki kadın ve iki zanlı Adana'da tutuklandı.

Adana'da mide ve bağırsaklarında kapsül halinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu taşıyan 2 yabancı uyruklu kadın ve buluştukları 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kadının kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı yakınında düzenledikleri operasyonda yabancı uyruklu kadınlar ve buluştukları 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere götürüldükleri hastanede röntgen çekilen kadınların mide ve bağırsaklarında çok sayıda kapsül bulunduğu tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahaleyle zanlılardan 140 kapsül halinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Taşıyan Kadınlar Tutuklandı - Son Dakika

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