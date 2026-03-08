Adana\'da Yangın: 1 Yaralı, 23 Hayvan Telef

Adana'nın Feke ilçesinde ev ve ahırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 23 hayvan telef oldu.

Konakkuran Mahallesi'nde Veysel D'ye ait müstakil ev ve bitişiğindeki ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan Dinler, ekipler tarafından kurtarılıp ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ahırdaki 20 keçi, 2 inek ve 1 katır telef oldu, evde de hasar oluştu.