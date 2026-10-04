Adana\'da yatak limon depolarda kalınca yeni sezon Mayer limon 6-10 TL\'de kaldı

ADANA'da erkenci Mayer cinsi limonun hasadı devam ederken, geçen yıldan kalan yatak limonların halen depolarda ve market raflarında bulunması nedeniyle, yeni sezon ürününe henüz yeterince pazar açılamadı. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, "Yeni sezon ürünler dalında kilosu 6-10 TL arasında satılıyor. Yeni sezon limona henüz pazar alışmadığı için beklenen fiyata ulaşmadı" dedi.

Çukurova'nın önemli limon üretim merkezlerinden olan Adana'da 2 hafta önce başlayan erkenci Mayer cinsi limonun hasadı sürüyor. Kentte 220 bin dönüm alanda Mayer limon yetiştirildiğini belirten Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, bu sezon 700 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini söyledi.

'ERKENCİ LİMON İHTİYACININ YÜZDE 40'INI ADANA KARŞILIYOR'

Yeni sezon Mayer limonun fiyatının ürünün kalibresi ve talebe göre 6 ile 10 TL arasında değiştiğini aktaran İncefikir, "Adana, Türkiye'nin Mayer limon ihtiyacının yüzde 40'ından fazlasını tek başına karşılıyor. Kentte ciddi bir rekolte bekliyoruz. Ancak üretici fiyatlardan çok da memnun değil. Fiyatlar ihracatın açılması ve iç piyasadaki talebin artmasıyla değişebilir. Ayrıca lojistik sorunlar da piyasayı olumsuz etkiliyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgeye ürün gönderiminde deniz ve kara taşımacılığında sorunlar yaşanıyor. Dolayısıyla erkenci Mayer cinsi limonlarda fiyat düşük kaldı" ifadelerini kullandı.

Geçen sezondan kalan limonların henüz tüketilmemesinin de piyasayı etkilediğine dikkati çeken İncefikir, özellikle yatak limonların halen bulunmasının yeni sezon ürününün pazara girişini zorlaştırdığını vurgulayarak, "Geçen yılki yatak limonların, dikenli limonların depodan çıkıp hala marketlerde ve raflarda olmasının da bir dezavantajı söz konusu. Çünkü bizim sarı limon olarak marketlerden aldığımız yatak limonlar henüz bitmedi. Hala depolarda var. Dolayısıyla bizim yeni limonumuza henüz pazar açılmadı. Bu nedenle yeni limon beklenen fiyata ulaşmadı" diye konuştu.