Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Tütün Bağımlılığıyla Mücadele Etkinliği

05.03.2026 10:47  Güncelleme: 11:36
Adana Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında düzenlediği 'Bir Nefes Sağlık, Bir Ömür Özgürlük' konferansında tütün bağımlılığının etkileri ve mücadele yöntemleri ele alındı. Çukurova Üniversitesi'nden Doç. Dr. Pelin Duru Çetinkaya, tütün bağımlılığının halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 1–7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen  "Bir Nefes Sağlık, Bir Ömür Özgürlük" adlı konferans, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Belediye Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda, tütün bağımlılığının bireysel ve toplumsal etkileri, pasif içiciliğin zararları ve bağımlılıkla mücadelede bilimsel yaklaşımlar ele alındı.

Konferansın konuşmacısı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Pelin Duru Çetinkaya, tütün bağımlılığının yalnızca bireysel bir alışkanlık değil, ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek; erken farkındalık, doğru bilgilendirme ve profesyonel destek mekanizmalarının önemini vurguladı.

Programa, belediye personelinin yanı sıra sendika temsilcileri, öğrenciler ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Katılımcıların sorularıyla interaktif bir şekilde ilerleyen konferansta, tütün bağımlılığıyla ilgili toplumsal farkındalık oluşturma açısından önemli mesajlar verildi.

Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, toplum sağlığını korumaya ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilinçlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

