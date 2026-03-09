Adana'da Yol Vermeme Tartışması Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
Adana'da Yol Vermeme Tartışması Kazaya Neden Oldu

Adana'da Yol Vermeme Tartışması Kazaya Neden Oldu
09.03.2026 14:00
Adana'da halk otobüsü ve minibüs şoförü arasında yol verme tartışması, kazaya yol açtı.

ADANA'da özel halk otobüsü şoförü ile minibüs şoförü arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma sırasında kaza yandı. Aniden fren yapan özel halk otobüsüne arkadan çarpan minibüste hasar oluştu. Kaza ve tartışma anı araç içi kamerasına yansıdı.

Yüreğir ilçesinde saat 06.00 sıralarında özel halk otobüsü şoförü ile minibüs şoförü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Özel halk otobüsü şoförü, aynasına çarptığını iddia ettiği minibüsün önünü keserek araçtan indi. Minibüs şoförü de araçtan indi. Taraflar arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra taraflar araçlarına binerek yoluna devam etti. Otobüs, birkaç kez sollama yapmaya çalışan minibüsü sıkıştırdı. Minibüse yol vermeyen otobüs şoförü aniden fren yaptı. Otobüse arkadan çarpan minibüste hasar oluştu. Taraflar yeniden araçlarından inerek tartışmaya başladı. Otobüs şoförü, arkadan çarpanın her zaman için kusurlu olduğunu savunarak dolmuş şoföründen polis çağırmasını istedi. Dolmuştaki bir kadın yolcu da araçtan inerek otobüs şoförüne tepki gösterdi. Taraflar daha sonra araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı. Kaza anı ve yaşananlar, dolmuşun araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

