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Adana'da yollar göle döndü...Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, vatandaş aracının üzerini kilimle kapattı

ADANA - Adana'da sıcak hava yerini biranda sağanak yağış ve doluya bırakırken, fındık büyüklüğünde yağan doludan dolayı vatandaş aracının üzerini, kilim, battaniye ve halıyla kapattı.

Adana'da geçtiğimiz haftalarda termometreler güneşte 35 dereceyi gösterirken bunaltıcı bir hava hakimdi. Sıcak hava yerini bir anda sağanak yağış ve doluya bıraktı. Yaklaşık 45 dakika etkili olan yağmur ve dolunun ardından kentte birçok cadde ve bulvar adeta göle döndü. Yağan dolu fındık büyüklüğünde olunca vatandaş aracının zarar görmemesi için üzerini kilim, halı ve battaniye ile kapattı.

"Gördüğünüz sulama kanalı değil"

Altyapının yetersizliğine isyan eden 31 yaşındaki Kubilay Tosun," Bu gördüğünüz aslında sulama kanalı değil ama belediyemiz herhalde sulama kanallarının az olduğunu düşündüğü için altyapı tıkayarak çalışmayıp rezalet bir şekilde bırakıyor. Amaç yeni Adanalı Michael Phelps'lerin çıkması da olabilir. Yani burada bir meydan okumalara görebiliriz. Söylenecek hiç bir şey yok. Daha önce eski Osmanlı Valisi alt yapı ile ilgili bir çalışma yapmıştı ondan beridir yaklaşık 120-130 yıldır Adana'da herhangi bir çalışma söz konusu değil. Araçlar suya kapılmamak için insanlar şuanda mücadele veriyor" dedi.