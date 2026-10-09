Adana Kozan'da kuyuya düşen sahipsiz köpek itfaiye ekiplerince halatla kurtarıldı

Adana Kozan'da kuyuya düşen sahipsiz köpek itfaiye ekiplerince halatla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesindeki Bulduklu Mahallesi'nde bir arazideki kuyuya düşen sahipsiz köpeği fark eden vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuyudaki köpeği halat yardımıyla çıkardı.
Adana'nın Kozan ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bulduklu Mahallesi'nde bir arazideki kuyuya sahipsiz köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kuyuya düşen köpeği halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Kaynak: AA
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