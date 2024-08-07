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Adana Millet Bahçesi'nde sona gelindi

Millet Bahçesi, yüzlerce apartmanın arasında Adana'nın akciğeri olacak

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu:

"AVM yapılacak deniyordu, o söylemler boşa çıktı"

ADANA - Adana'da yapımı süren 'Millet Bahçesi'nde sona gelindi. Yüzlerce apartmanın arasına yapılan Millet Bahçesi, adeta Adana'nın akciğeri olacak.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde Yeni Adana Stadyumunun açılışının ardından yıkılan 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunun yerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşasına başlanan, 36 bin 313 metrekarelik Adana Millet Bahçesinin yapımında sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yapımına başlanan Adana Millet Bahçesi projesinde, 3 bin 550 metre yürüyüş yolu, 942,30 metre bisiklet yolunun yanı sıra, meyve bahçesi, yansıma havuzu, çocuk oyun alanı, Türk Bahçesi, futbol, basketbol sahası ve 849 metrekare büyüklüğünde bir millet kıraathanesi de yapılacak.

'Yeşilin her tonu yer alacak'

Yeşilin her tonunu içinde barındıracak, bitki ve yöresel peyzajı ile Adana'ya yeni bir soluk getirecek millet bahçesi projesinde aromatik bitkiler ve tema bahçesi de yer alacak. Proje ile vatandaşlar doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanına kavuşacak.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'nin yapımı ve gelinen aşama hakkında bilgi verdi.

"Çocuklu ailelere çok iyi gelecek"

Millet Bahçesi'nin Adana için çok önemli olduğunu dile getiren Karslıoğlu, daha sonra şunları söyledi:

"Adana için çok önemli bir projede sona gelindi. Önümüzdeki günlerde burayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açacağız. Burası hem yaşlılara hem gençlere hem de çocuklu ailelere çok iyi gelecek. Burada insanlar gönüllerince vakit geçirecek."

"Söylemler boşa çıktı"

Bazı STK'ların 'Millet Bahçesi yerine AVM yapılacak' söylemlerinin boşa çıktığını anlatan Karslıoğlu, "Bazı STK temsilcileri buraya AVM, çok katlı bina yapılacak diyerek konuştular. Fakat görüyoruz ki hepsi boşa çıktı. Önümüzdeki günlerde buranın açılışı yapılacak" dedi.