Adana Millet Bahçesi'nde sona gelindi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana Millet Bahçesi'nde sona gelindi

Adana Millet Bahçesi\'nde sona gelindi

Adana'da yapımı süren 'Millet Bahçesi'nde sona gelindi. Yüzlerce apartmanın arasına yapılan Millet Bahçesi, adeta Adana'nın akciğeri olacak. Proje, 3 bin 550 metre yürüyüş yolu, 942,30 metre bisiklet yolunun yanı sıra, meyve bahçesi, yansıma havuzu, çocuk oyun alanı, Türk Bahçesi, futbol, basketbol sahası ve bir millet kıraathanesi de içeriyor. Millet Bahçesi'nin açılışı yakında yapılacak.

07.08.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Millet Bahçesi'nde sona gelindi

Millet Bahçesi, yüzlerce apartmanın arasında Adana'nın akciğeri olacak

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu:

"AVM yapılacak deniyordu, o söylemler boşa çıktı"

ADANA - Adana'da yapımı süren 'Millet Bahçesi'nde sona gelindi. Yüzlerce apartmanın arasına yapılan Millet Bahçesi, adeta Adana'nın akciğeri olacak.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde Yeni Adana Stadyumunun açılışının ardından yıkılan 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunun yerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşasına başlanan, 36 bin 313 metrekarelik Adana Millet Bahçesinin yapımında sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yapımına başlanan Adana Millet Bahçesi projesinde, 3 bin 550 metre yürüyüş yolu, 942,30 metre bisiklet yolunun yanı sıra, meyve bahçesi, yansıma havuzu, çocuk oyun alanı, Türk Bahçesi, futbol, basketbol sahası ve 849 metrekare büyüklüğünde bir millet kıraathanesi de yapılacak.

'Yeşilin her tonu yer alacak'

Yeşilin her tonunu içinde barındıracak, bitki ve yöresel peyzajı ile Adana'ya yeni bir soluk getirecek millet bahçesi projesinde aromatik bitkiler ve tema bahçesi de yer alacak. Proje ile vatandaşlar doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanına kavuşacak.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'nin yapımı ve gelinen aşama hakkında bilgi verdi.

"Çocuklu ailelere çok iyi gelecek"

Millet Bahçesi'nin Adana için çok önemli olduğunu dile getiren Karslıoğlu, daha sonra şunları söyledi:

"Adana için çok önemli bir projede sona gelindi. Önümüzdeki günlerde burayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açacağız. Burası hem yaşlılara hem gençlere hem de çocuklu ailelere çok iyi gelecek. Burada insanlar gönüllerince vakit geçirecek."

"Söylemler boşa çıktı"

Bazı STK'ların 'Millet Bahçesi yerine AVM yapılacak' söylemlerinin boşa çıktığını anlatan Karslıoğlu, "Bazı STK temsilcileri buraya AVM, çok katlı bina yapılacak diyerek konuştular. Fakat görüyoruz ki hepsi boşa çıktı. Önümüzdeki günlerde buranın açılışı yapılacak" dedi.

Kaynak: İHA

Mustafa Karslıoğlu, Basketbol, Futbol, Çocuk, Adana, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Millet Bahçesi'nde sona gelindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:24 TBB’den belediye borçlarıyla ilgili 24 maddelik çözüm önerisi TBB'den belediye borçlarıyla ilgili 24 maddelik çözüm önerisi
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:30 Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Uluslararası Adalet Divanı’na sundu Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Uluslararası Adalet Divanı'na sundu
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
07:50 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak Prof. Dr. Oytun Erbaş: Z kuşağı otistik bir kuşak
07:28 İspanya’dan İstanbul’a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 20:47:20. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Millet Bahçesi'nde sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement