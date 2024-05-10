Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı

Adana\'nın Kozan ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Kaza, Kozan Adana yolu Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Motosikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

10.05.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kozan Adana yolu Sanayi Sitesi yakınlarında Mehmet Karaoğlan (25) yönetimindeki 01 AUL 161 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Karaoğlan (25) ve motosiklette bulunan Berat Demiryürek (22) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Motosiklet, Kozan, Adana, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:34 Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis’e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
17:10 Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi
17:05 Ankara’da Kiracı, Düşük Kira Bedeli Nedeniyle Tahliye Edildi Ankara'da Kiracı, Düşük Kira Bedeli Nedeniyle Tahliye Edildi
16:53 Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:58 Samsun’da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı
15:55 ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
15:47 Fenerbahçe’nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor Fenerbahçe'nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 17:29:48. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement