Adana Sarıçam'da 3. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana Sarıçam'da 3. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi gözaltına alındı

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Adana Sarıçam\'da 3. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi gözaltına alındı
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Adana Sarıçam'da Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın üçüncü katındaki evin penceresinden düşen 42 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde Özhan Ö. (42), 6 katlı apartmanın üçüncü katındaki evin penceresinden düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Özhan Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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