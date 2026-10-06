Adana Seyhan'da annesini boğan sanığa müebbet gerekçesinde cezai ehliyeti tam denildi - Son Dakika
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Adana Seyhan'da annesini boğan sanığa müebbet gerekçesinde cezai ehliyeti tam denildi

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Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Seyhan'da 80 yaşındaki yatalak annesini yastıkla boğarak öldüren sanığa verilen müebbetin gerekçesini açıkladı. Gerekçede, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu, Alzheimer ve demans hastası annesine daha toleranslı davranması gerektiği belirtildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi, merkez Seyhan ilçesinde 80 yaşındaki yatalak annesini evde yastıkla boğarak öldüren sanığa verdiği müebbet hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

Fatih Mahallesi'nde 13 Ağustos 2022'de yatalak olan 80 yaşındaki Neriman Güngör'ü evde yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Şeref Güngör'e (61), 2 Ekim'deki karar duruşmasında "kasten öldürme" suçundan verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Mahkemenin kararında, Adli Tıp Kurumundan alınan rapora göre sanığın, yatalak ve kendisini savunamayacak durumda olan annesini evde yaşanan tartışma sonrasında yastıkla boğarak öldürdüğü belirtildi.

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden alınan ve dosyaya eklenen rapora göre sanığın suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu anlatılan kararda şu tespitlere yer verildi:

"Sanığın savunmasında olaydan önce annesinin kendisini tahrik edecek şeyler söylediğini, kendisine psikolojik baskı yaptığını iddia ettiği, maktule ölmeden önce demans, Alzheimer hastalığı ve bunama tanısı konulduğu ve başkalarının bakımına muhtaç olup, vesayet altına alınmasının uygun olacağı yönünde raporlar sunulduğu, dolayısıyla bir an için maktulün sanığa yukarıda belirtilen tahrik edici sözler sarf ettiği düşünülse bile, annesi olan maktulün bu durumunu ve rahatsızlıklarını bilen sanığın, demans, Alzheimer hastalığı ve bunama tanısı konulan annesine karşı daha sağduyulu ve toleranslı davranmasının beklenmesi gerektiği, sanık eyleminin kasten öldürme suçunu oluşturduğu dikkate alınarak Şeref Güngör'ün 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde 13 Ağustos 2022'de yatalak olan 80 yaşındaki Neriman Güngör evinde ölü, oğlu Şeref Güngör bilekleri kesilmiş halde bulunmuştu. Şeref Güngör, Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 17 Ağustos 2022'de tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana Seyhan'da annesini boğan sanığa müebbet gerekçesinde cezai ehliyeti tam denildi - Son Dakika
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