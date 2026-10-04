Adana Seyhan\'da iş yeri önünde açılan ateşte esnaf öldü, yanındaki kişi yaralandı

Adana Seyhan'da iş yeri önünde açılan ateşte esnaf öldü, yanındaki kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde iş yerinin önünde oturan esnaf ile yanındaki kişiye silahla ateş açıldı. Ağır yaralanan esnaf hastanede yaşamını yitirirken yanındaki yaralı kişi hastaneye kaldırıldı, zanlı olay yerinden kaçtı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.
Reşatbey Mahallesi'nde bir kişi, iş yerinin önünde oturan Zahir Cız (66) ile Hüseyin A'ya (39) silahla ateş açtı.
Cız ve Hüseyin A'nın ağır yaralandığı saldırının ardından zanlı, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan Cız, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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