Adana Seyhan'da kavşakta çarpışan iki motosiklette 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Adana Seyhan'da kavşakta çarpışan iki motosiklette 1'i ağır 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki kavşakta iki motosiklet çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı. Biri ağır olan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Küçükdikili Mahallesi'nde plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki motosiklet, kavşakta çarpıştı.
Kaza sonucu her iki motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. Biri ağır olan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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