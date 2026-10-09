Adana Seyhan'da tabancayla öldürülen kişinin davasında 2 sanığa müebbet hapis verildi - Son Dakika
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Adana Seyhan'da tabancayla öldürülen kişinin davasında 2 sanığa müebbet hapis verildi

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Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Ağustos 2021'de Seyhan'da tabancayla öldürülen kişinin davasında tutuklu 2 sanığı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırdı. Sanıklara ruhsatsız silah suçundan 1 yıl 6'şar ay hapis ve 2'şer bin lira para cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanık, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.G. (27) ve B.B. (24) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Bazı tanıklar ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıkların planladıkları eylem dahilinde 7 Ağustos 2021'de Tellidere Mahallesi'ndeki evinin önünde aracından inen Kerim Hurlu'ya (40) tabancayla ateş açtığını belirtti.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 17 kurşunla ağır yaralanan Hurlu'nun kaldırıldığı hastanede öldüğünü anlatan Savcı, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıklar A.G. ve B.B'nin "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklardan B.B, savunmasında, İ.U.A. aracılığıyla tanıştığı Kerim Hurlu'nun yaşadıkları tartışma sırasında kendisine küfrettiğini öne sürdü.

Aralarındaki sorunu çözmek için İ.U.A'nın önerisiyle Hurlu'nun evinin yakınında buluştuklarını anlatan B.B, "Buluşma sırasında İ.U.A'yı göremeyince şüphe duydum. O sırada Kerim Hurlu elini beline attı çünkü daha önce tehdit edilmiştik. Ardından ben de panikle Hurlu'ya doğru tabancayla ateş ettim. Sonrasında olay yerinden kaçtım. Kimseyi öldürme amacım yoktu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık A.G. de olayın B.B'nin anlattığı şekilde gerçekleştiğini öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis ve "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıl 6'şar ay hapis ve 2'şer bin lira para cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde 7 Ağustos 2021'de Kerim Hurlu, aracından indiği sırada tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, saldırıya ilişkin tutuklanan B.B. ve A.G. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
3. SayfaAğustosOlaylarGüncelAdliyeSeyhanAdanaSuçSon Dakika

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