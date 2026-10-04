Adana ve Osmaniye depremlerinde AFAD saha taramasına başladı, olumsuz durum yok

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili kurum ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını belirterek, an itibarıyla herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Çiftçi, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8, ve 4,9, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5,2 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."