Adapazarı'nda çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Çamyolu Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında önceki gün çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan B.A. (20) hastanede hayatını kaybetti.
Gencin cenazesi, yarın Çamyolu Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Çamyolu Mahallesi'nde önceki gün husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada B.A. (20), S.A. (24), A.P. (50), M.P. (25), G.P. (70), E.P. (14) ve B.P. (17) yaralanmıştı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanmıştı.
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