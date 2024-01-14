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Adapazarı'nda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Adapazarı'nda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Korucuk Mahallesi Saklı Göl civarında meydana gelen trafik kazasında, A.D. (62) idaresindeki bir otomobil ile A.A. (31) idaresindeki diğer otomobil çarpıştı. Kazada sürücü A.D. ve eşi E.D. (63) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralı çift, ambulansla Yenikent Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Adapazarı\'nda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
14.01.2024 - 16:21,
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Korucuk Mahallesi Saklı Göl civarında A.D. (62) idaresindeki 07 JL 390 plakalı otomobil, A.A. (31) idaresindeki 34 GYR 83 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü A.D. ile eşi E.D. (63), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Yaralı çift, ambulansla Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adapazarı'nda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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