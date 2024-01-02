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Adapazarı'nda Kaldırımda Bekleyen Kadına Otomobil Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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Adapazarı'nda Kaldırımda Bekleyen Kadına Otomobil Çarptı: 1 Ölü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil, kaldırımda bekleyen Serpil Sezer'e çarptı. Kazada Sezer hayatını kaybederken, sürücü tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin çarpması ve çevredekilerin olay yerine koşması görülüyor.

02.01.2024 - 12:20,
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SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, kaldırımda beklerken otomobilin çarptığı Serpil Sezer (43) hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan alkollü sürücü M.F.K. (22) tutuklandı.

Kaza, dün Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. M.F.K.'nın kullandığı 54 AEP 636 plakalı otomobil, kaldırımda yaya olarak bekleyen Serpil Sezer'e, ardından da aydınlatma direği ve bir iş yerinin duvarına çarptı. Serpil Sezer, otomobille duvar arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Sezer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alına Serpil Sezer, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından sürücü M.F.K. gözaltına alındı. Alkollü olduğu tespit edilen M.F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin Serpil Sezer'e çarptığı, çevredekilerin kaza yerine koştuğu görüldü.

Adapazarı\'nda Kaldırımda Bekleyen Kadına Otomobil Çarptı: 1 Ölü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adapazarı'nda Kaldırımda Bekleyen Kadına Otomobil Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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