Adapazarı'nda Karısını Öldüren Sanığın Yargılanmasına Başlandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahla karısını öldüren, bir kişiyi de yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.A, öldürülen Tansu A'nın annesi, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. Tansu A'nın babası ise duruşmaya bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

İddianamenin özetinin okunmasının ardından savunma yapan sanık İ.A, 2014'te evlendiklerini, 2015 ve 2016'da iki oğlunun dünyaya geldiğini söyledi.

Eşine yeni telefon aldığı için eski telefonu kendisinin kullandığını belirten İ.A, telefonda gördüğü bazı içeriklerden eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini ileri sürdü.

Sanık İ.A, eşinin durumu kabul ettiğini ve pişman olduğunu söylediğini savunarak, "Boşanmak istediğimi söyledim. Eşim, yüzleştirmek için B.Y.T'yi aramak istedi. Ben de 'Tamam.' dedim. Yola çıktık. Yolda B.Y.T'nin tehlikeli biri olduğunu söyleyince evden silahı aldım. İlk başta B.Y.T. telefonu açmadı. Eşimi ağabeyine bırakmak için yoldayken B.Y.T. aradı ve bize yeri tarif etti. Olay yerine gittiğimizde araçların arasından birinin bize doğru geldiğini gördüm. O esnada eşim direksiyona sarıldı, boğuşurken arabayı çarptık, aşağı indim." diye konuştu.

B.Y.T'nin kendisine doğru gelirken elini beline doğru götürmesi nedeniyle ateş ettiğini belirten sanık İ.A, "Şahıs aracın arkasına düştü ve kalkarak kaçmaya çalıştı. O sırada eşim telefonu alıp kaçmaya çalıştı. Ayaklarına ateş ettim, yere düştü, başka bir şey yapmadım. Telefonu aldım, araca bindim, eve doğru yola çıktım. O sırada 112'yi arayarak eşimi ve sevgilisini Camili mezarlık mevkisinde vurduğumu, evime de ekip gelmesini söyledim. Yaşananlar nedeniyle pişmanım, keşke olay yerine hiç gitmeseydim." ifadelerini kullandı.

Kadının annesi müşteki C.K. de sanığın kızına küfürlü konuştuğunu ve onu darbettiğini öne sürdü. C.K, "Kızımın başka biriyle ilişkisi olduğunu bilmiyordum. Öyle bir şey varsa sanık kızımı evden kovabilirdi ama öldürmesini kabul etmiyorum. Şikayetçiyim." dedi.

Kadının babası müşteki B.K. ise kızı ile damadının arasında yaşananlara ilişkin bilgi sahibi olmadığını dile getirerek, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Müşteki C.K'nin avukatı da sanığın beyanlarını kabul etmediklerini, şikayetçi olduklarını söyleyerek, davaya katılma talebinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da davaya katılma talebini iletti.

Sanığın avukatı ise Adli Tıp Kurumundan müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını istedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, katılma taleplerinin kabulüne, sanığın tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlı raporu alınması talebinin reddine karar verilmesini, mütalaayı hazırlaması için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, katılma taleplerinin kabulüne, yeniden akıl sağlığı raporu alınmasını gerektiren herhangi bir neden olmadığını dikkate alarak talebin reddine, dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 18 Mart'a erteledi.

Olay

Camili Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında 5 Ekim 2023'te İ.A, eşi Tansu A. ve B.Y.T'ye silahla ateş etmiş, iki yaralı hastaneye kaldırılmıştı.

Tansu A. kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiş, İ.A. 6 Ekim'de tutuklanmıştı.

İddianamede, sanık İ.A. hakkında "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.