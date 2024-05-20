Adapazarı'nda minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adapazarı'nda minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Adapazarı\'nda minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Korucuk Mahallesi'nde motosikletle minibüs çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Çetinel, hastanede hayatını kaybetti. Çetinel'in cenazesi, Korucuk Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından defnedildi.

20.05.2024 15:19
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Korucuk Mahallesi Cevat Uncuoğlu Caddesi'nde Mehmet Ali Çetinel (19) idaresindeki 54 AKH 644 plakalı motosikletle plakası henüz öğrenilemeyen Ö.B. yönetimindeki minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Çetinel, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çetinel'in cenazesi, Korucuk Mahallesi'ndeki TOKİ Numan Yazıcı Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA

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