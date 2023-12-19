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Adapazarı'nda Suriyeli ailenin yaşadığı dairede yangın çıktı - Son Dakika
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Adapazarı'nda Suriyeli ailenin yaşadığı dairede yangın çıktı

Adapazarı ilçesinde, 5 katlı binanın en üst katında Suriyeli ailenin yaşadığı dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, daire kullanılamaz hale geldi.

Adapazarı\'nda Suriyeli ailenin yaşadığı dairede yangın çıktı
19.12.2023 - 23:25,  Güncelleme: 23:27
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SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 5 katlı binanın en üst katında Suriyeli ailenin yaşadığı dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Adapazarı ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi Tepeli Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın en üst katında Suriye uyruklu ailenin oturduğu dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saatlik müdahale sonrası yangını söndürdü. Yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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