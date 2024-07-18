Adapazarı Oto Sanatkarları Tarihi Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adapazarı Oto Sanatkarları Tarihi Kitabı Tanıtıldı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından hazırlanan 'Adapazarı Oto Sanatkarları Tarihi' kitabı tanıtıldı. İbrahim Zengin ve Prof. Dr. Enis Şahin'in 10 yıllık çalışmasının ürünü olan kitap, Sakarya'nın otomotiv sektöründeki geçmişini ve sanatkarların deneyimlerini içeriyor. Ayrıca, 'Ustalara Saygı' sergisiyle Sakarya'nın 115 yıllık oto sanatkarlık tarihine ışık tutuldu. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, otomotiv sektörünün Sakarya'ya katkılarını vurguladı.

18.07.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) öncülüğünde hazırlanan "Adapazarı Oto Sanatkarları Tarihi" kitabı tanıtıldı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, SATSO hizmet binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, kitabın içeriği hakkında bilgi verildi.

İbrahim Zengin ve Prof. Dr. Enis Şahin'in yaklaşık 10 yıllık çalışmasının ürünü olan iki ciltlik 1351 sayfadan oluşan kitapta, Sakarya'nın otomotivdeki geçmişi mercek altına alınıyor. Kitapta 77 sektör temsilcisi otomotiv ustasıyla yapılan sözlü tarih görüşmeleri ile sanatkarların deneyimleri paylaşılıyor.

Toplantıda ayrıca Sakarya'nın 115 yıllık oto sanatkarlık tarihine ışık tutan otomobil fotoğraflarından oluşan "Ustalara Saygı" sergisi izlenime sunuldu.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı konuşmada, yalnızca bir eserin tanıtımını yapmadıklarını, aynı zamanda bir tarih, kültür ve mirasın da kutlamasını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akgün, tahta at arabalarından modern tarım makinelerine, oradan da dünya markası otomobillere uzanan bu yolculuğun, ustaların alın teri, bilgeliği ve yenilikçi ruhuyla mümkün olduğunu aktardı.

Bu eseri hazırlarken, 77 ustayla yapılan söyleşilerde onların deneyimlerini, zorluklara karşı direnişlerini ve sektöre kattıkları değerlerinin de kayıt altına alındığını anlatan Altuğ, "Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, otomotiv sektörünün ilimize kazandırdığı değerlerle gurur duyuyoruz. Bu sektör, şehrimizin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlamış, Sakarya'yı otomotivde 'sıfır hata' ile üretim yapan bir marka haline getirmiştir. Bu gururu ve bu mirası kıymetli eserimizin sayfalarında Sakarya'nın derin geçmişine yolculuğa çıkararak birlikte paylaşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Altuğ, kitabın hazırlanmasında başta ustalar olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti

Programda, Prof. Dr. Enis Şahin, İbrahim Zengin ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da birer konuşma yaptı.

Programa, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, Gümrük Müdürü İbrahim Aksoy, SATSO yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, SATSO komite komisyon ve kurul başkanları katıldı.

Kaynak: AA

İbrahim Zengin, Enis Şahin, Sakarya, Edebiyat, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adapazarı Oto Sanatkarları Tarihi Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:28 Fransa’da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor Fransa'da yangında üçü çocuk yedi kişi hayatını kaybetti: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor
11:25 Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü
11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 15:01:01. #1.13#
SON DAKİKA: Adapazarı Oto Sanatkarları Tarihi Kitabı Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement