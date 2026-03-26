Adapazarı Şeker Fabrikası\'na Sahip Çıkıldı

26.03.2026 17:31
Şeker-İş Sendikası, Adapazarı Şeker Fabrikası'nın satışına karşı basın açıklaması yaptı.

Sakarya'da, Adapazarı Şeker Fabrikası'nın "satış sürecine" ilişkin Şeker-İş Sendikası tarafından basın açıklaması yapıldı.

Adapazarı Şeker Fabrikası önünde bir araya gelen sendika üyeleri, çiftçiler ve fabrika işçileri çeşitli sloganlar attı.

Alanda basın açıklaması yapan Şeker-İş Sakarya Şube Başkanı Erdal Genç, fabrikanın bölgede kıymetli bir üretim tesisi olduğu kadar şehrin hafızası ve binlerce ailenin umudu olduğunu dile getirdi.

Genç, üretimin devam etmesi gerektiğini sözlerine ekleyerek, "Bizler alın teriyle yaşayan ve emeğiyle var olan insanlar olarak diyoruz ki bu fabrika bu toprakların, bu halkın ve emeğin eseridir. Bu eser, göz göre göre yok edilemez. Buradan tüm yetkililere ve kamuoyuna sesleniyoruz, üretim sürdürülmeli, istihdam korunmalı, çiftçi desteklenmeli ve Sakarya'nın ekonomik gücü zayıflatılmamalıdır." dedi.

Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Sebahattin Karasakal, fabrikanın Sakarya'da üretimine devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "Şu anda bir satış konuşuluyor ama içeriğini bilen yok. Bu fabrikanın kotası mı, işletmesi mi, arsası mı satıldı? Biz fabrikamızın Sakarya sınırları içinde çalışmaya devam etmesinden yanayız. Bu fabrikamızı kimseye vermeyiz. Bu fabrika 1954'ten beri Sakarya'da çalışıyor ve çalışmaya devam edecek." diye konuştu.

Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş, şeker fabrikasının sadece bir fabrika değil, Sakarya'nın gelişiminin ve geleceğinin teminatı olduğunu, fabrikanın taşınmadan üretimine devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman, Cumhuriyet değerlerinin bir eseri olan şeker fabrikasının özelleştirme politikalarından etkilendiğine değinerek, "Vagon, tank-palet ve şeker fabrikaları, zirai donatım ve et balık kurumu kalkınmanın meşalelerini 1940'lı yıllarda yakmış, sanayiye katkı sağlamış ve bugüne kadar da halka hizmet etmiş fabrikalardır. Maalesef 80'li yıllardan sonra başlayan özelleştirme furyası hangisi hükümet gelip gittiyse değişen bir şey olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Yaman, buradan ekmek yiyen emekçilerin yok sayılamayacağını vurgulayarak, "Bu fabrikayı alan kişilere özellikle seslenmek istiyorum. Çıkıp şunları diyecekler; bir, bu fabrika Sakarya'da üretime devam edecek. İki, buraya daha çok kota getirip üretim yapacağız. Üç, burada örgütlülük devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

