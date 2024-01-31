Adil Can Atay\'ın yargılanması devam ediyor

Mimar eşi Polen Atay'ı öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla iş insanı Adil Can Atay'ın yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Adil Can Atay ve taraf avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.
Bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğu belirtilen duruşmada, söz konusu rapor okundu. Raporda, "müşteki Polen Atay'ın muayene bulguları ile boynunun ön yüzündeki cilt lezyonunun, bağ ya da intihar eylemiyle oluşup oluşmadığı konusunda tıbben ayrım yapılamadığı" bilgisi yer aldı.
Rapora karşı beyanı sorulan sanık Atay, raporda aleyhine olan kısımlara katılmadı ve müştekinin haksız menfaat elde etmeye çalıştığını öne sürdü.
Müşteki avukatı Sibel Engin ise fotoğrafların olay gününe ait olmadığını belirttiği raporun yok hükmünde sayılması gerektiğini savundu. Engin ayrıca bilirkişiler hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma"dan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Abdullah Yılmaz da rapora katılmadığı beyanında bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, taraflara rapora karşı beyanda bulunmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.
Davanın geçmişi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Adil Can Atay ve Polen Atay'ın 22 Haziran 2019'da evlendikleri, Polen Atay'ın 14 Temmuz 2020'de eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu anlatılıyor.
İddianamede, Polen Atay'ın, "Öldüğümü düşünüp intihar süsü vermek istedi. Beni neyle boğmaya çalıştı bilmiyorum. Kesinlikle intihar teşebbüsünde bulunmadım. 3 gün yoğun bakımda kaldım. İple mi elle mi boğmaya çalıştı hatırlamıyorum. Darbedilince bayıldım. Çok sert bir darbe aldığımı ve havasız kaldığımı hatırlıyorum. Ayrılmak istediğimi söyleyince darbedildim." şeklindeki beyanı bulunuyor.
Sanık hakkında, 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasını içeren "eşe karşı kasten yaralama" suçundan hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince incelenmişti. Olayın 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasını öngören "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamına girdiğini belirten mahkeme, dosyayı İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.
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