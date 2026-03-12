Adilcevaz\'da 500 Yardım Kolisi Dağıtıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belediyesi'nce 500 yardım kolisi dağıtıldı.

Belediye Başkanı İbrahim Ergün, yaptığı açıklamada, ramazan ayının yardımlaşma ayı olduğunu söyledi.

Vatandaşlara yardım etmek için çalışma yürüttüklerini belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Amacımız vatandaşlarımızın yüzünü bayram öncesi güldürmek ve dayanışma ruhunu güçlendirmek. Tüm mahallelerde yardım kolileri dağıttık. Vatandaşlar, yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Ramazan boyunca yardımlarımız devam edecek. İhtiyaç sahibi ailelerin yanındayız."