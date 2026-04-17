Adilcevaz'da TOKİ Konut Projesi İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adilcevaz'da TOKİ Konut Projesi İncelemesi

17.04.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Akbaba, yapımı süren TOKİ konutlarını inceledi, modern yaşam alanlarına dikkat çekti.

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, yapımı süren TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

İnşaatı süren 204 konut ve 6 dükkanla ilgili bilgi alan Akbaba, vatandaşların daha güvenli, modern ve konforlu yaşam alanlarına kavuşması için yürütülen her projeyi yakından takip ettiklerini söyledi.

İlçede önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini belirten Akbaba, şunları kaydetti:

"İlçemizde yapımı süren 204 konut ve 6 dükkandan oluşan bu önemli projeyi yerinde inceleyerek çalışmaların geldiği aşamayı değerlendirdik. Vatandaşlarımızın uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu modern ve planlı yaşam alanlarının ilçemize kazandırılıyor olması bizleri memnun ediyor. Bu konutların tamamlanması hem vatandaşlarımız güvenli ve konforlu evlere kavuşacak hem de ilçemizin şehirleşme vizyonuna önemli katkı sağlanacaktır."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adilcevaz'da TOKİ Konut Projesi İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 15:04:53. #7.12#
SON DAKİKA: Adilcevaz'da TOKİ Konut Projesi İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.