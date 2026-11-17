(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi ekipleri, kent genelinde kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında, kurallara aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Adıyaman Belediyesi ekipleri, kent genelinde kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Daha önce yapılan uyarılara rağmen işgallere devam eden iş yerlerine ait duba, kırlangıç, reklam panosu, metal ve beton çiçeklik gibi yaya geçişini engelleyen veya trafik güvenliğini tehlikeye düşüren materyaller ekipler tarafından toplanıyor.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kaldırım ve yolların ortak kullanım alanı olduğuna dikkat çekerek esnafları kurallara uymaları konusunda bir kez daha uyardı. Yapılan uyarılara rağmen ihlallerin sürdürülmesi halinde ilgili işletmelere yönelik cezai müeyyidelerin uygulanacağı bildirildi.

Başkan Abdurrahman Tutdere, kent yaşamında herkesin birbirinin hakkına saygı göstermesi gerektiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Adıyaman'ın sokakları, kaldırımları ve ortak kullanım alanları hiçbir kişi ya da işletmenin özel kullanımına bırakılamaz. Esnafımızın ticari faaliyetlerini sürdürürken yayalarımızın geçiş hakkını ve trafik güvenliğini de gözetmesi gerekiyor. Bizim önceliğimiz; kentte günlük yaşamı kolaylaştıran, herkesin kendisini güvende ve özgürce hareket edebilir hissettiği bir şehir düzeni oluşturmak. Bu konuda kuralları görmezden gelen uygulamalara karşı denetimlerimizi sürdüreceğiz."