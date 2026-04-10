Adıyaman Belediyesi Ekipleri, Değişken Hava Koşullarında da Faaliyetlerini Sürdürüyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, değişken hava koşullarına rağmen saha çalışmalarını planlı ve koordineli şekilde sürdürerek altyapıdan üstyapıya, temizlikten ulaşıma kadar birçok alanda hizmetlerine devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi, hafta boyunca etkili olan değişken hava koşullarını dikkate alarak saha çalışmalarını planlı şekilde yürütmeye devam etti. Vatandaşların günlük yaşamında aksama yaşanmaması için birimler, kentin farklı noktalarında koordineli biçimde görev aldı.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında yeni bağlantılar ile hat yenileme çalışmaları gerçekleştirilerek kentin altyapı kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Kanalizasyon ve içme suyu hatlarında eş zamanlı faaliyetler yürütüldü

ASKİM ekipleri, 3. Çevre Yolu, Kayalık Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Sümerevler Mahallesi'nde yeni kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yeşilyurt Mahallesi'nde ise yeni içme suyu hattı yapımıyla birlikte evsel bağlantı çalışmaları eş zamanlı olarak yürütüldü.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de hava şartlarına göre sahadaki çalışma planını anlık olarak güncelledi. Yağışın etkili olmadığı günlerde asfalt serimi ile yol bakım ve onarım kapsamında yama çalışmaları gerçekleştirilirken, yağışlı havalarda ise dolgu çalışmalarına ağırlık verildi.

Ekipler; Yeşilyurt Mahallesi İbrahim Dede Caddesi ve 2185 No'lu Sokak'ta, Varlık Mahallesi 1504 No'lu Sokak'ta, Fatih Mahallesi 2259 No'lu Sokak'ta, Kapcami Mahallesi 1205 No'lu Sokak'ta, Kayalık Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, Yunus Emre Mahallesi 2903 No'lu Sokak'ta, Yenipınar Mahallesi 312 No'lu Sokak'ta ve Altınşehir Mahallesi Eski Besni Caddesi'nde altyapı çalışmalarının ardından asfalt yama çalışmalarını tamamladı.

Çalışma alanları temizlenerek kullanıma açıldı

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de diğer saha birimleriyle eş güdüm içinde çalışarak işlem yapılan bölgelerde genel temizlik faaliyetlerini yerine getirdi. Böylece hem çevre temizliği sağlandı hem de yaya ve araç trafiği açısından çalışma tamamlanan alanlar daha güvenli ve düzenli hale getirildi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ekiplerin sahada büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, hizmetlerin kesintisiz sürmesi için tüm birimlerin uyum içinde çalıştığını söyledi. Tutdere, "Hafta boyunca etkili olan hava şartlarına rağmen, vatandaşlarımızın günlük yaşamının aksamaması için tüm ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Amacımız, hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamadan daha güvenli ve konforlu bir şehirde hayatlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Bu anlayışla gece gündüz sahada görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.